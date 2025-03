Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 35-17, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: doppio schiaffo inglese ad inizio ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51?- In avanti di Garbisi. Siamo in confusione.50?- Azzurri in difficoltà in questa fase del match.che non sembra intenzionata ad abbassare il ritmo.48?- Quinta trasformazione di Smith.3517.48?- Meta. Prima il lavoro della maul, poi due penetrazioni dritto per dritto degli inglesi fino alla meta di Curry.47?- Avvio diveemente dei padroni di casa, che continuano ad attaccare.45?- Non sbaglia la trasformazione Finn Smith.2817.44?- Meta. Off load che premia l’inserimento di Marcus Smith, che vola in meta.42?- Peccato. Attacco azzurro che si ferma a causa del fallo di Riccioni, che placca un avversario non coinvolto nella fase di gioco.41?- Punizione guadagnata da Capuozzo, che resiste alintervento degli avversari.