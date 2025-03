Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 21-17, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: primo tempo di altissimo livello degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO16:52che ha sicuramente fatto divertire gli spettatori. Tre mete inglesi con le immediate risposte di una splendida. Match ancora tutto da decidere. A tra poco per la ripresa.FINE41?- Peccato. Maulna che viene ingabbiata dagli avversari. Termina la prima frazione.40?- Andiamo in rimessa ascaduto! Forza ragazzi!40?- Punizione per gli, che stravincono la mischia. Vediamo cosa sceglieranno gli uomini di Quesada.39?- Altro intervento capolavoro di Menoncello, che provoca l’in avanti dell’avversario.che potrà chiudere ilcon una mischia a disposizione.38?- Bene Garbisi!2117.37?- Punizione! Gli inglesi si buttano oltre il raggruppamento per sigillare il pallone.