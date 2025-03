Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 14-7, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: Freeman riporta avanti i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30?- Calcio di punizione per l’all’altezza del centrocampo.28?- Trasforma Smith da posizione angolatissima.147.27?- Meta. Rimbalzo favorevolissimo a, che quasi non ci crede e vola a segnare la meta dopo il calcio di Smith. Peccato.27?- Ottima difesa degli azzurri, che tengono alto il tentativo di schiacciare in meta di Itoje.che può calciare e far ripartire il gioco.26?- Fischetti stavolta mette le mani irregolarmente sull’ovale. Punizione, che torna nei nostri 22.24?- Ed invece sbaglia Paolo Garbisi. Errore insolito per l’azzurro. Si resta sul 7 pari.23?-che mette paura agli inglesi, che si rifugiano nuovamente nel fallo. Occasione ghiotta per centrare i pali con Garbisi.