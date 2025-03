Oasport.it - LIVE Conegliano-Bergamo 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: dominio delle Pantere nell’andata dei quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-VALLEFOGLIA DIDALLE 19.0017:27si aggiudica, dominando, questa prima partita dei play-off, grazie ai 18 punti di Haak, ai di 11 Lubian e ai 6 di Lanier (100% in attacco).25-16 Lukasik regala gara-1 didialle.24-16 Haak spedisce le sua a match-point.23-16 Bolzonetti prova a tenere le sue a contatto.23-15 Errore in attacco di Piani.22-15 Primo tempo di Strubbe.22-14 Pallonetto a due mani di Lanier, 100% in attacco per lei con 6 palloni messi giù.21-14 Invasione a rete di.20-14 Muro di Bolzonetti su Chirichella.20-13 Pallonetto di Bolzonetti.20-12 Pallonetto di seconda intenzione di Seki, nel frattempo Lanier e Lukasik sono entrate in campo.19-12 Adriano risponde con la stessa moneta.