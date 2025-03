Oasport.it - LIVE Conegliano-Bergamo 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-11, dominio assoluto delle padrone di casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-VALLEFOGLIA DIDALLE 19.001-2 Lungo il servizio di Chirichella.0-1 Strubbe mette giù una slash.25-11 Lanier chiude il set, impatto devastante della statunitense.24-11 Lanier regala 13 set-point alle Pantere.23-11 Check che premia.22-11 Gioco fermo per un check.22-11 Bolzonetti sblocca la situazione per.22-10 Non si intendono Manfredini e Carraro.21-10 Lanier mette un altro break tra sè e le avversarie.20-10 Aceee di Lubian!19-10 Errore in attacco di Mlejnkova.18-10 Mani-out di Lanier.17-10 Si insacca l’attacco di Mlejnkova. Lukasik in campo per Zhu Ting.17-9 Errore in battuta di Adriano. Gabi lascia il posto a Lanier.16-9 Mlejnkova sblocca la situazione per.16-8 Bolzonetti ha pestato la linea dei tre metri, Parisi chiama time-out.