Oasport.it - LIVE Conegliano-Bergamo 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-18, dominio delle Pantere nel primo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-VALLEFOGLIA DIDALLE 19.009-5 Ace di Seki.8-5 Muro mostruoso di Haak su Bolzonetti, è il quarto per la svedese.7-5 Volo in difesa di De Gennaro e contrattacco vincente di Gabi.6-5 Fast vincente di Chirichella.5-5 Errore in attacco di Gabi, prestazione estremamente sottotono della brasiliana fino a questo momento.5-4 Pallonetto di seconda intenzione di Evans.5-3 Pipe di Zhu Ting, brava Seki a variare il gioco.4-3 In rete il servizio di Mlejnkova.3-3 Pallonetto spinto di Mlejnkova.3-2 Ennesima fast vincente di Lubian, colpo di una potenza inaudita.2-2 Questa volta la spallata di Piani è vincente.2-1 Errore in attacco di Piani.0-1 Si riparte con un errore al servizio di Chirichella.16:30non particolarmente entusiasmante dal punto di vista del gioco, con lecontratte in alcune fasi.