Oasport.it - LIVE Conegliano-Bergamo 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il quarto di finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-VALLEFOGLIA DIDALLE 19.003-1 Finisce qui la serie al servizio di Chirichella.3-0 Ace di Chirichella, subito fase break per le Pantere.2-0 Difesa e contrattacco vincente per Zhu Ting.1-0 Si parte con un errore al servizio di Bolzonetti.15:59risponde con: Seki, Haak, Gabi, Ting, Lubian, Chirichella e De Gennaro.15:57scenderà in campo con: Piani, Strubbe, Evans, Manfredini, Mlejnkova, Bolzonetti e Armini.15:55 Negli ultimi 15 precedenti tra queste due formazioninon è mai riuscita a vincere, anche questa sera i favori del pronostico saranno tutti dalla parte delle padrone di casa.15:52ha vinto sette Scudetti, di cui 6 consecutivi, l’obiettivo sarà quello di allungare ulteriormente questa striscia.