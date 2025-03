Oasport.it - LIVE Conegliano-Bergamo 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 19-17, le lombarde rientrano nel parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-VALLEFOGLIA DIDALLE 19.0019-17 Bolzonetti riporta le sue a -2 e Santarelli chiama time-out.19-16 Ci sono quattro tocchi per, Pantere poco fluide in questa fase.19-15 Mani-out di Adriano.19-14 Spallata micidiale di Haak da seconda linea.18-14 Gabi prova un pallonetto a due mani, ma la palla esce.18-13 Muro di Adriano su Gabi.18-12 Esce la battuta di Lubian.18-11 Ace con l’ausilio del nastro per Lubian. Secondo time-out chiamato da Parisi.17-11 Ancora una fast di Lubian, questa addirittura nei tre metri.16-11 Lukasik in capo per Zhu per il giro dietro.16-11 Mlejnkova passa da posto quattro.16-10 Gabi approfitta di una slash, fatica per Bolzonetti in ricezione.15-10 Parallela in fast di Lubian.