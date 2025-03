Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: inizia il riscaldamento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.10il.19.09 Il giudice di sedia sarà lo spagnolo Pablo Rodriguez.19.07 Finalmente entrano in campo i quattro giocatori.19.05 Un po’ tardiva l’entrata sul terreno di gioco delle due coppie, ancora non presenti in campo.19.03 Devono ancora fare ingresso in campo i quattro giocatori.19.00possono traguardare un risultato importante anche in chiave classifica. Con l’assenza dei tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, i due azzurri hanno buone chance di scavalcarli per issarsi rispettivamente al sesta e al settimo posto: un quarto di finale consentirebbe loro di farcela.18.55 Non sarà però un esordio agevole quello a cui sono attesi gli azzurri. Matthewe Johninfatti costituiscono una coppia ben assortita e capace di conquistare la medaglia d’oro nell’ultima edizione olimpica.