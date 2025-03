Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers 4-6 4-6, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: si ferma subito il cammino dei due azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.20.48ora potranno concentrarsi su Miami, dove glivorranno riscattarsi per dar continuità ai risultati conseguiti ad inizio stagione.sfideranno una coppia tra Harrison/King e Fils/Humbert.20.46 Nonostante la bassissima percentuale di prime palle messe in campo (44%),hanno conquistato una percentuale di punti maggiore (71%/63%). Gli italiani purtroppo non hanno sfruttato le otto palle break avute a disposizione, soprattutto nel terz’ultimo e nel penultimo game di risposta.20.44 Purtropponon sono riusciti a superare il durissimo scoglio che il sorteggio ha riservato al primo turno.