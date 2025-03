Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers 4-6 3-4, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: azzurri sotto di un break nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Con lo smashconquista il punto.30-15 Prima vincente per.15-15 A segno con la volee.0-15si inventa un passante di rovescio lungolinea sensazionale.3-5 GAME! Ancora a segno con il servizio il classe 1998, i due australiani sono a un game dal successo.40-30 Buona prima per.30-30 Altra risposta eccezionale di! Il torinese prova a trascinare la coppia azzurra.30-15 Non passa il dritto incrociato di.15-15 Pizzica la riga laterale la risposta di dritto di.15-0 A segno con lo smash.3-4 GAME! A segno con la volee di dritto, gliprovano a rimanere in scia nel punteggio.40-15 Stecca di dritto.30-15 Doppio fallo