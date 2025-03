Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers 4-6 2-3, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: set e break di vantaggio per gli australiani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Doppio fallo.30-0 Trova la riga esternacon lo smash.15-0 A segno con il dritto di.2-4 GAME! Non passa il rovescio di: anche in questo turno di battuta gli azzurri non sono riusciti a sfruttare tre palle, peccato.40-40 Micidiale: incredibile nel trovare l’incrocio delle righe con una volee giocata al corpo, poi è cinico nel chiudere il punto con l’attacco di rovescio.30-40 A segno con la prima.15-40 Ottima risposta dicon il dritto, tre palle del controper i due azzurri.15-30 Prima vincente per.0-30 Gioca di finoviene sorpreso e non riesce a rigiocare la volee.0-15 Doppio fallo per.2-3! Non passa la demivolee di, il quale peraltro scivola malamente nel colpire la palla.