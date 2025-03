Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: sfida stellare Boe-Fillon Maillet. Italia, che chance!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 10/12 – Sarà unabellissima tra Boe eper la vittoria. I due più in forma sugli sci della tappa ceca.Laper il podio è tra(Bionaz), Svizzera (Du Pasquier) e Ucraina (Pidruchny).GIRO 10/12 – Iniziato il primo giro dell’ultima frazione. L’lo ha iniziato con 1’11” di distacco da Francia e Norvegia e 12? di margine sulla Svizzera. Occasione di svoltare la stagione per Didier Bionaz!ULTIMO CAMBIO – Meravigliosatra Johannes Boe e Quentin! Attediamo l’che schiera Bionaz!Si avvicina ancora a +15? la Svizzera.Hartweg si avvicina a Braunhofer. Sono 18? i secondi di margine dell’sulla Svizzera. Poi c’è un minuto di nulla per trovare l’Ucraina!GIRO 9/12 – Importante non crollare nell’ultimo giro, per un Braunhofer EROICO con un 10/10 in condizioni difficilissime.