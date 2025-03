Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: l’Italia attardata va all-in con Giacomel!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOLIGONO 3/8 – Entra Tarjei Boe con 19? di margine sulla Francia.GIRO 4/12 – Nelin tira il gruppo che va dalla 9^ alla 8^, con12^ in rimonta a +1’19” dalla testa.GIRO 4/12 – C’è Lombardot per la Francia, resta lì rispetto a Tarjei Boe.PRIMO CAMBIO – La Norvegia cambia con 17?3 di margine sulla Francia, grande ultima tornata di E. Claude! Poi la Rep. Ceca. Italia che mette in pistaa +1’27”.GIRO 3/12 – Bene ancora nell’azione Uldal, ma mantiene su Claude. Cappellari a +1’22” ripreso dalla Germania. Partiranno insiemee Nawrath.GIRO 3/12 – Cappellari ripreso dall’austriaco leitner che gli può dare una mano. Ha perso 13? dopo il poligono.GIRO 3/12 – Uldal incrementa sulla Rep. Ceca e mantiene il margine di 20? su Claude.