Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Italia davanti dopo il primo poligono

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1/8 – Bene Cappellari che esce! Un errore per Francia e Norvegia, bene la Svezia.GIRO 1/9 – Bene Cappellari nel gruppo di testa.Uldal e Claude.GIRO 1/9 – Fondamentale per l’che si vada a spasso nelgiro. Cappellari poi può far valere le qualità al!INIZIATA LA!LADELLAFEMMINILE DIDALLE 16.4513:45 Favorita la Norvegia stavolta, con la Francia che fa ‘turr’. Svezia,e Germania per il podio, con la Svizzera coinvolta.13:35 L’parte con ambizioni da podio con Cappellari, Giacomel, Braunhofer e Bionaz. Servirà però fare il vuoto in seconda frazione con il nostro uomo migliore.13:30 Non manca molto alla partenza dell’ultimadella stagione da(CZE).