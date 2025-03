Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: clamorosa rimonta di Giacomel che riporta l’Italia in zona podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 6/12 – Tarjei Boe fa il vuoto a inizio ultimo giro e ha 12? su Lombardot.a +32? ha volato via SEPPALA può avvicinare la Francia!GIRO 6/12 – Tommaso deve provare a guadagnare ancora in questo giro soprattutto sulla Germania che è a +7?! GIRA LA SVEZIA!GIACOMEEEEL! USA UNA RICARICA MA NON SE NE ACCORGE NEANCHE! E’ TERZOOOOOOOOO!Ci mette un’eternità Tarjei a chiudere le due ricariche ed esce insieme a un grande Lombardot!arriva!C’è vento! Sbaglia Boe!POLIGONO 4/8 – Tarjei entra con 24? su Lombardot.a +21? dalai 11.6km.GIRO 5/12 –si porta a +26? da Hornig, in mezzo ci sono tante Nazioni ma tutte volabili via.GIRO 5/12 –si èto sotto i 30? dal, serve chiudere quantomeno secondi questa frazione.