LIVE Biathlon, Staffetta maschile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: bene a terra Braunhofer e Italia 3^ da sola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 8/12 –con 10? di margine sulla Germania, che con Kuehn potrebbe rientrare prima del poligono prossimo.POLIGONO 5/8 – Fabien Claude gira la gara! Approfitta dei due errori di Laegreid e esce davanti!CON LO ZERO TERZO DA SOLO!POLIGONO 5/8 – Laegreid al poligono,ha tenutonel primo giro.GIRO 7/12 – Bella prima parte di giro diche non perde da Laegreid. E’ con 17? di margine sulla Germania che ha Kuehn.SECONDO CAMBIO – Encomiabile Tommaso Giacomel che ha quasi ripreso Lombardot e la Francia!!!parte insieme a Fabien Claude!!a +26?7 dalla Norvegia e a +10? dalla Francia.In passo doppio, come fosse Klaebo, il trentino di Imer.terza da!GIRO 6/12 – Tarjei incrementa ancora! Giacomel si avvicina a Lombardot! Guadagna anche sul norvegese!GIRO 6/12 – Tarjei Boe fa il vuoto a inizio ultimo giro e ha 12? su Lombardot.