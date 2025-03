Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: vince la Francia, Italia 7^

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladelladi, va in archivio la settima tappa di Coppa del Mondo: a venerdì per le sprint di Pokljuka!CLASSIFICA0+5NORVEGIA 0+11GERMANIA 0+8Svizzera 0+8Austria 1+10Svezia 2+150+1317:59 La Svizzera ottiene un 4° posto pesantissimo per la classifica per Nazioni.7^ perde quanto aveva guadagnato nelle giornate precedenti.17:58 Chiude la Norvegia seconda, la Germania terza.17:57 Laladi(CZE).GIRO 12/12 –che esce poco dietro alla Svezia, in settima posizione, imbattibile però Oeberg.Con due ricariche a segno Auchentaller potrebbe aver fatto un numero!GIRANO DAVANTI ALL’!Utilizza una ricarica Haecki e consegna un 4° posto che vale oro alla Svizzera.