Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: gara molto importante per l’Italia ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 13.5016:25 Tra circa 20? prenderà il via la, ultima della stagione agonistica 2024-25 di. La Francia parte favorita,ha una missione: arrivare davanti alla Svizzera ere a salire sul podio!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladi(CZE), importantissima per la Coppa per Nazioni. Si gareggia a squadre e i punti valgono per 4,deve battere la Svizzera e può anche inserirsi nella zona podio.La Francia (Michelon, Jeanmonnot, Braisaz, Simon) fa un altro sport. Partiamo con questo presupposto, giustificato dalle due prove individuali andate in scena sulle nevi ceche. Le vittorie di Braisaz e Simon e i 4 piazzamenti sul podio su 6 a disposizione non possono che porre latransalpina con i favori del pronostico.