Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Francia in fuga, serve il guizzo di Wierer!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFa il vuoto con un altro zero la francese: la rivelazione del 2024-25!POLIGONO 4/8 – Già al poligono Michelon,a +1’28”.GIRO 5/12 –rosicchia qualche secondo dal podio, al momento occupato da Finlandia e Germania, con Leinamo e Tennheimer che stanno anche andando forte sugli sci. Aita Gasperin in difficoltà sugli sci, ma si sapeva.GIRO 5/12 – Evita il giro di penalitàma il treno del podio adesso è a 50?. La Svizzera altresì si trova a 40? e in mezzo ci sono tantissime Nazioni. In più, Dorothea è da sola in 11^ posizione.Bene tutte dietro, purtroppo arrivano due errori con il caricatore per Dorothea.Imperiosa Michelon che nell’ultima parte di giro è andata molto forte e ha anche trovato lo zero.POLIGONO 3/8 – Serie chiave per l’Italia,lo zero per restare a galla.