Oasport.it - LIVE Berrettini-Tsitsipas, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: si comincia con il greco al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Si parte con la seconda al corpo insidiosa dell’ellenico.PRIMO SET21:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si inizierà con ilal.21:03 Accolti dall’applauso del pubblico dello Stadio 1 entrano in campo Matteoe Stefanos.20:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo del romano e dell’ateniese.20:53 Il vincente dell’incontro troverà al terzo turno uno tra il danese Holger Rune ed il francese Ugo Humbert.20:48 Quello che andremo a commentare sarà l’undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro capace di sconfiggere l’ellenico solo in due occasioni.20:43 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti del terzo turno del Masters 1000 di