Oasport.it - LIVE Berrettini-Tsitsipas, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:53 Il vincente dell’incontro troverà al terzo turno uno tra il danese Holger Rune ed il francese Ugo Humbert.20:48 Quello che andremo a commentare sarà l’undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro capace di sconfiggere l’ellenico solo in due occasioni.20:43 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Poco meno di 20all’ingresso in campo dei due protagonisti del terzo turno del Masters 1000 di.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi terzo turno dell’ATP Masters 1000 diWelles tra Matteoed il greco Stefanos. Undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro capace di sconfiggere l’ellenico solo in due occasioni. Si gioca a poco più di 10 giorni dalla sfida di Dubai in cui l’ateniese si è imposto in tre parziali, con il vincente delche troverà agli ottavi uno tra il francese Ugo Humbert ed il danese Holger Rune.