Oasport.it - LIVE Berrettini-Tsitsipas 1-4, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: break immediato del greco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Gameaffossa in rete la risposta di dritto.40-15 Finalmente Matteo riesce a spingere con il dritto incrociato.40-0 Altra ottima prima dell’ellenico.30-0 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio dell’azzurro.15-0 Prima al centro vincente del.1-3 Game. Scappa via la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta.40-30 Servizio vincente dell’italiano.30-30 Prima esterna vincente di Matteo.15-30 Altro errore gratuito con il dritto da parte del romano, in difficoltà su questi rovesci alti e profondi dell’avversario.15-15 Il nastro trattiene il dritto inside out dell’azzurro.15-0 Primo ACE di.3-0 Game. Servizio e dritto.40-0 Gran dritto inside in dell’ellenico.