LIVE Atletica Europei indoor 2025 in DIRETTA | Subito Gerevini e poi Fabbri e Weir a caccia della finale

IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA8.46: Si parte alle 9.00 con i 60 ostacoli del pentathlon. Sveva, portacolori dei Carabinieri, si presenta tra le migliori atlete del pentathlon europeo grazie ai suoi 4498 punti, quarto miglior punteggio continentalestagione. La primatista italiana, con 4559 punti, si colloca nelle posizioni di vertice, in un panorama dominato dai record nazionalifinlandese Saga Vanninen (4843) e dell'irlandese Kate O'Connor (4683). Tra le favorite anche la polacca Paulina Ligarska, mentre senza punteggi stagionali spiccano le olandesi Sofie Dokter e Emma Oosterwegel, l'austriaca Verena Mayr e l'ucraina Yuliya Loban. A seguire il salto in lungo e il getto del peso in mattinata, il salto in lungo e gli 800 nel pomeriggio.