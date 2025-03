Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: parte bene Gerevini nel pentathlon! Attesa per Fabbri e Weir

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA9.15: Appuntamento alle 9.50 per l’alto dele a seguire le qualificazioni del getto del peso maschile9.13: Questa la classifica deldopo la prima prova:1 Beatrice Juškeviciute LTU 8.18 10882 Saga Vanninen FIN 8.19 10863 Lovisa Karlsson SWE 8.20 10844 Sofie Dokter NED 8.26 10704 SvevaITA 8.26 10706 Emma Oosterwegel NED 8.27 10687 Jade O’Dowda GBR 8.30 10618 Kate O’Connor IRL 8.31 10599 Marijke Esselink NED 8.42 103510 Célia Perron FRA 8.46 102611 Yuliia Loban UKR 8.48 102112 Sandrina Sprengel GER 8.50 101713 Paulina Ligarska POL 8.56 100414 Verena Mayr AUT 8.66 9829.10: Buon avvio per Svevache chiude quarta la serie più veloce.