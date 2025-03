Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la vittoria del medagliere con Fabbri e Dosso!

Buongiorno e benvenuti alla quarta e ultima giornata dei Campionati Europei indoor in programma ad Apeldoorn in Olanda. Ultima giornata di gare agli Europei di Apeldoorn e ancora tante carte da medaglia da giocare per l'Italia che può chiudere in bellezza la kermesse olandese e fare un bel balzo in avanti nel medagliere. La squadra azzurra si affida ai due pesisti, Leonardo Fabbri e Zane Weir sono i due favoriti per il getto del peso, mentre Zaynab Dosso si presenta da numero uno in Europa nei 60 metri. Si parte alle 9.00 con i 60 ostacoli del pentathlon. Sveva Gerevini, portacolori dei Carabinieri, si presenta tra le migliori atlete del pentathlon europeo grazie ai suoi 4498 punti, quarto miglior punteggio continentale della stagione.