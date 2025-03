Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: DOSSO SPRINT D’ORO! Disastro pesisti, Coiro e Tecuceanu, quarti posti amari

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA18.42: Oro per Zaynabcon il nuovo record italiano e miglior tempo mondiale stagionale di 7?01, argento per la svizzera Kambundji con 7?02, bronzo per la lussemburghese Van der Weken con 7?0618.41: VINCE E FA IL RECORD ITALIANO CON 7?01 L’AZZURRA CHE HA FATTO LA DIFFERENZA FRA I 20 E I 40 METRI E RESISTE FINO ALLA FINE18.41: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO18.40: Falsa di Kambundji18.40: Atlete sui blocchi18.37: Ci siamo! E’ il momento della finale dei 60 con Zaynaba caccia del podio. Queste le protagoniste:1 Karolína Manasová CZE 7.102 Ewa Swoboda POL 7.093 Patrizia van der Weken LUX 7.064 Mujinga Kambundji SUI 7.