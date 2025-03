Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Dosso convince e vola in finale nei 60! Weir a caccia del bis d’oro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA16.21. Ancora un primato nazionale per l’ungherese Takacs che vince in 7?09, secondo posto per una Svoboda non brillantissima con 7?12. Hooper è settima in 7?28. Ripescate Manasova e Hunt16.19: C’è Gloria Hooper al via nella seconda semidei 60. Queste le protagoniste:1 Polyniki Emmanouilidou – GRE – 7.182 Lisa Mayer – GER – 7.213 Ewa Swoboda – POL – 7.094 Bianca Williams – GBR – 7.165 Boglárka Takács – HUN – 7.156 Lorène Dorcas Bazolo – POR – 7.177 Gloria Hooper – ITA – 7.258 Emma van Camp – SUI – 7.1816.16: Anche Vloon supera 5.60 al primo tentativo16.15: Zernikel e Holy superano 5.60 al primo tentativo16.13. ZAYNABC’E’! Vince la seconda semiapparentemente con margine con il crono di 7?03 a un centesimo dal record nazionale.