Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Dosso convince e vola in finale nei 60! Coiro quarta negli 800!

17.01: Ancora un nullo per Weir, gli resta l'ultimo lancio16.59: Nessuno si migliora nel peso, inizia la penultima rotazione di lanci con Weir16.57: Allunga Ingebrigtsen all'ultimo giro e vince in 7'48?38, secondo posto9 per il britannico Mills con 7'49?41 e bronzo per il francese Habz (7'50?42) che piazza la rimonta vincente su Almgren16.56: A tre giri dalla fine Mills, Ingebrigtsen, Almgren16.54: Si migliora con 20.26 Nick Ponzio ma non va oltre il sesto posto16.52: Zane Weir sembra davvero in difficoltà. 19.52 l'azzurro al quarto lancio. Ne restano due, deve scuotersi. Stamattina 20.90 che basterebbe per il podio16.52: Ingebrigtsen in testa al primo km16.50.