LIVE Atletica Europei indoor 2025 in DIRETTA | disastro pesisti! Coiro e Tecuceanu quarti posti amari Attesa per Dosso

18.37: Ci siamo! E' il momento della finale dei 60 con Zaynaba caccia del podio. Queste le protagoniste:1 Karolína Manasová CZE 7.102 Ewa Swoboda POL 7.093 Patrizia van der Weken LUX 7.064 Mujinga Kambundji SUI 7.035 Boglárka Takács HUN 7.096 ZaynabITA 7.037 Rani Rosius BEL 7.088 Amy Hunt GBR 7.0918.35: Schilder mette il sigillo sull'oro del peso con un lancio a 20.69, record olandese e miglior prestazione mondiale stagionale18.32: Oro per due nell'asta, ora è ufficiale. Karalis e Vloon, bronzo per Guttormsen18.31: Non cambia nulla nel peso donne: Schilder, Ogunleye e Dongmo18.30: Rinuncia Guttormsen che dunque è medaglia di bronzo. Dovrebbe essere oro condiviso per Karalis e Vloon18.