Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: clamorosa eliminazione di Fabbri! Weir e Ponzio in finale nel peso

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA10.56: Dovrà pensarcia dare la caccia al secondo oro consecutivo in Europa. Davverola fuoriuscita didalla. Non è la prima volta che il toscano manca all’appello nel momento più importante. Un aspetto su cui dovrà lavorare, e tanto, l’azzurro perchè sta gettando via tante possibilità. Gli azzurri indunque saranno due perchèresta settimo10.55: NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! NULLO DI LEONARDOCHE NON SARA’ IN!10.54: Gerevini si ferma a 1.72 nell’alto10.53: Nullo di Sinancevic che resta ottavo con 20.1110.52: Sempre settimo, tra poco10.50: Gerevini sbaglia di pochissimo l’1.75 al secondo tentativo10.