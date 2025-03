Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 6-4, 7-5, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfrutta le chance e concretizza l’impresa!

Si chiude qui la DIRETTA della bella vittoria di Matteo Arnaldi che dopo averla scampata al primo turno dopo 3 ore accede al 3° turno battendo il n.8 del mondo. Un saputo sportivo!23:42 In chiave ranking ATP il ligure ottiene 50 punti fondamentali in ottica testa di serie a Miami, al momento si trova in 33^ posizione ma ha allungato sugli inseguitori e potrebbe avere anche il confronto diretto al prossimo turno con Nakashima.23:41 Sono 10 i break totali, 6-4 in favore di Arnaldi che ha vinto meno punti con la prima del rivale e ne ha messe in campo meno, ma alla fine ha vinto la partita. Ciò anche grazie ai numeri sulla seconda, con cui raccoglie il 64% di punti contro il 40% del russo complici anche 5 doppi falli.23:40 Si conquista quindi il 3° turno per il ligure, che avrà una bella occasione di spingersi in ottavi di finale: sfiderà il vincente tra Brandon Nakashima e Rinky Hijikata, che giocano nella notte.