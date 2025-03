Notizie.com - Litigare può far bene alla coppia, come affrontare (al meglio) una discussione col partner

“L’amore non è bello se non èllo“, questo vecchio proverbio torna di moda in ogni occasione. Uno studio, infatti, conferma chepuò fareanche se con qualche eccezione.fa, lo studio lo conferma con alcune eccezioni (Notizie.com)Se questi rischiano di essere argomenti in grado di cadere nella retorica, è molto interessante evidenziare che ci sono anche degli aspetti approfonditi anche da psicologi e specialisti in merito. Spesso un litigio viene consideratoun segnale di rottura, in realtà è qualcosa che risolto e affrontato può rafforzare le due parti che formano una.Diventa fondamentale peròlain maniera positiva e attiva per cercare di trovare dei compromessi che possano far migliorare la storia e rafforzarla.