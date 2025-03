Dayitalianews.com - Lite furiosa tra famiglie di ex coniugi: davanti agli agenti, tenta di accoltellare un parente

Un’accesatra due exè degenerata in una bagarre tra parenti della coppia, sedata soltanto grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato che ha scongiurato conseguenze più gravi.Pur essendo separati da oltre un anno, i due exhanno scelto di continuare a condividere l’abitazione per la presenza dei due figli, ancora piccoli, e per ragioni di natura economica. La coabitazione, però, avrebbe determinato frequenti litigi, legati, soprattutto, alla nuova relazione sentimentale intrapresa dalla donna e mai accettata dall’ex marito.All’ultimo scontro verbale tra i due hanno preso parte pure una decina di parenti della coppia che, in pochi minuti, si sono azzuffati tra loro.Per placare gli animi è stato necessario l’intervento dei poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che, in pochi minuti, sono giunti nella casa di via Vittorio Emanuele, trovando i parenti che stavano inveendo l’uno contro l’altro, con pesanti accuse e offese reciproche.