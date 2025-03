Liberoquotidiano.it - L'Italia riscopre venti donne "invisibili"

Leanche quando hanno fatto la storia, e l'hanno fatta sempre, sono sempre state poco raccontate, un po'perché per lungo tempo non hanno avuto diritti, considerate fuori dalla storia e dalla storiografia. Invece hanno infranto i famosi tetti di cristallo». Lo ha detto intervenendo al Maxxi a Roma la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, all'evento “L'delle” dal nome del progetto promosso proprio dalla ministra che oggi, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, taglia il primo traguardo. E stato infatti consegnata una targa per ciascuna dellefigure femminile scelte dalle 380 biografie inviate da tutte le Regioni d'per ogni regione d', per legare l'impegno femminile nelle lettere e nelle istituzioni ai territori e alla loro identità:“incredibili” le cui biografie hanno ricevuto l'applauso dei sindaci presenti, degli studenti e dei loro insegnanti invitati a coltivare anche nelle scuole la riscoperta delle “”.