L’Italia può vincere il medagliere agli Europei indoor di atletica? Le carte dell’ultima giornata

si è issata al secondo posto neldegli2025 dial termine della secondadi gare alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Andy Diaz e Larissa Iapichino hanno conquistato l’oro tra salto triplo e salto in lungo, Matteo Sioli e Andrea Dallavalle si sono messi al collo il bronzo tra salto in alto e salto triplo. Il bottino odierno si è aggiunto all’argento conquistato da Mattia Furlani ieri sera nel salto in lungo, tra l’altro a un solo centimetro dal titolo.La nostra Nazionale vanta all’attivo due ori, un argento e due bronzi, alle spalle della Svizzera (due ori e due argenti). All’inseguimento ci sono i Paesi Bassi e Norvegia (due ori e un argento per entrambe), mentre la Francia (1-2-3), la Polonia (1-1-1), la Gran Bretagna (1-0-3) e la Spagna (1-0-2) sono subito dietro.