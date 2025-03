Iodonna.it - L'irresistibile sintesi di malva e glicine si prepara a conquistare gli outfit della stagione calda. Accanto a sfumature di giallo, verde, marrone, argento e oro

Leggi su Iodonna.it

Essere o non essere. Il celeberrimo dubbio amletico attraversa ormai da decenni anche il mondomoda. Il fashion, infatti, è animato da costanti domande che non riguardano esclusivamente le tendenze del momento, ma soprattutto come coniugarle tra loro, a partire da nuance ben definite. Nella Primavera 2025, allora, si potrà finalmente trovare una risposta ad un quesito antichissimo: come abbinare il lilla. Come vestirsi a marzo 2025: 5a cui ispirarsi X La sfumatura in bilico tra, non a caso, torna protagonista nei look