L'intelligence legge le priorità strategiche dell'Italia: più dell'Ucraina conta l'Africa

La relazione al Parlamento annuale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), l’organo che coordina Aisi e Aise, i due servizi italiani d’intelligence, è arrivata e mostra chiareper la sicurezza nazionale: un grande focus nella relazione dell’attività del comparto nel 2024 è dato allo scenario mediterraneo ed africano.“Il 2024 è stato l’anno con il maggior numero di conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale: 56”, ricorda in apertura il rapporto dell’organo da poco guidato dal prefetto Vittorio Rizzi, subentrato all’ambasciatrice Elisabetta Belloni. Per il Dis questo “è uno degli indici del deterioramento complessivo del quadro securitario, un’instabilità a cui si intrecciano l’incertezza sui futuri equilibri in diverse aree del mondo – compreso il Mediterraneo allargato – e l’accentuata competizione nei rapporti tra attori globali”.