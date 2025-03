Ilfattoquotidiano.it - L’Inghilterra con Bellingham, poi il calcio di strada: oggi lo allena Maradona Jr. La storia del non-fenomeno Kevin Gonzalez Quintero

Fino a quanto pensi di poterti spingere oltre per esaudire il sogno più grande della tua vita?, ala inglese 22enne di origini colombiane, ha visitato 14 paesi e si èto con 20 club diversi ricevendo sempre la stessa risposta: “Grazie, ma non sei quello che stiamo cercando”. Nel 2018 era considerato uno dei talenti più interessanti e forti d’Europa: siva neldie giocava con Musiala. Poi, le prime delusioni che hanno spostato il sogno del professionismo verso un orizzonte indefinito. Nel mezzo, la malattia della madre e il ritorno in Colombia. Dopo aver scoperto ildiè diventato l’idolo del quartiere egioca in quinta divisione spagnola sotto la guida del figlio di, Diego Armando Jr. Ma andiamo con ordine.