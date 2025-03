Laspunta.it - “L’inceneritore di Roma una scelta sbagliata” Sabato 15 marzo il libro presentato all’ex enoteca di Genzano

è indispensabile? È davvero l’unica soluzione alla grave crisi dei rifiuti di?“Pensiamo di no! È una proposta illusoria e antistorica, che viola gli indirizzi dell’Europa e quelli della Regione, condanna la capitale a rinunciare alla raccolta differenziata, farà ricadere i maggiori costi della TARI suini e lascerà inalterata la questione dell’inutile ed enorme produzione di rifiuti.” Lo afferma l’Unione dei Comitati controche15presenterà il libo “diuna“.“L’unica strada perseguibile è la riduzione, il riuso ed il riciclo della materia e non la sua “trasformazione” per estrarre una minima parte di energia dopo averne usata una quantità ben maggiore per tutto il processo: bruciare tutto non è la risposta al problema, anzi, lo aggrava!” Aggiungono dall’Unione.