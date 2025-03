L'imponente Guido Crosetto e il ricordo di Berlusconi che non voleva salire sul palco con lui. La frase che usa Meloni per presentarlo ai capi di Stato

Leggi su Open.online

Con la statura imponente diun po’ tutti hanno dovuto fare i conti nel corso della sua carriera politica. A cominciare da Silvio, che prendeva contromisure per evitare brutte figure, e per finire a Giorgia, che usa l’ironia nei vertici internazionali. Come racconta lo stesso ministro della Difesa intervisul Corriere della Sera da Aldo Cazzullo e Tommaso Labate,ricorda quando per la seconda volta incontrò. «Mi disse tre cose: “Sei troppo alto, tagliati i capelli più corti perché li stai perdendo, mettiti a dieta. Per anni poi – racconta– la prima cose che mi ha detto quando entravo da lui è stata “, siediti!”».L’altezza per il fondatore di Forza Italia non era proprio la caratteristica che più amava di sé. E di certo stare vicino anon aiutava, con i suoi due metri e passa di altezza.