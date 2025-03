Fanpage.it - Liliana Resinovich, Cos’è la manovra chockehold che potrebbe essere stata usata per uccidere la donna

Tra le principali dinamiche ipotizzate dalla perizia medico legale per la morte divi è anche quella di un soffocamento conchokehold, letteralmente una "presa per il collo" che riduce l'afflusso di sangue al cervello. Alcune lesioni sul corpo, infatti, indicano un’anomala flessione e rotazione della testa in un contesto di colluttazione o, comunque, di movimenti compiuti dallanel tentavo di divincolarsi.