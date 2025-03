Panorama.it - Liberaci dal male, quali sono i farmaci per guarire il dolore cronico

Nel 2025, la battaglia contro ilè lontano dall’essere vinta. Nonostante la ricerca e gli enormi progressi della farmacologia, siamo - ancora - troppe volte lasciati da soli a fronteggiare il. E spesso non veniamo creduti, o sufficientemente considerati, o abbastanza informati dai medici che dovrebbero aiutarci a lenire la sofferenza. Quasi 10 milioni di italiani soffrono didi intensità moderata o severa: si tratta del 20 per cento dei maggiorenni, e per ogni paziente - secondo il rapporto Censis-Grünenthal Vivere senzariferito al 2023 - si spendono più di 6.300 euro all’anno tra costi diretti e indiretti. Per il 68 per cento di questi malati peggiora latà di vita. E da una indagine europea riferita al 2020, è emerso che nel nostro Paese anche i pazienti oncologici fanno fatica a ricevere adeguati trattamenti antalgici: ilcorrelato al cancro è sotto-trattato, «con drammatiche ripercussioni fisiche ed emotive».