Ilrestodelcarlino.it - L’evento europeista. Così Tajani lancia Ancona e spinge sul porto dorico: "Fondali ancora inadeguati"

ha un sindaco bravissimo e le Marche restano una regione fondamentale per il governo. Quella di oggi qui adè una manifestazione". Antonio, segretario nazionale di Forza Italia, ieri mattina è arrivato all’Auditorium della Mole Vanvitelliana per la tappa di avvicinamento al Congresso del PPE (Partito Popolare Europeo), previsto a Valencia ad aprile, e ad accoglierlo ha trovato il suo popolo, il ‘popolo azzurro’. Mentre riecheggiavano le note dell’inno di Mameli e quello di Forza Italia, scandito dalle immagini nostalgiche del fondatore del partito, Silvio Berlusconi, il Vice Primo Ministro è stato accolto da decine di doppiopetti e gessati, mentre lui indossava un comodo maglioncino blu sopra la camicia. Un Auditorium ‘Orfeo Tamburi’ pieno come non mai dove si sono susseguiti gli interventi e i lavori dei vari panel organizzati per