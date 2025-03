Ilgiorno.it - L’esempio di Alice Edun : "Il mio consiglio alle donne. Non fatevi scoraggiare"

Trasformare un’insicurezza giovanile in una certezza lavorativa, grazie alla ricerca di soluzioni per quel capello riccio che le ha consentito di realizzarsi come madre e donna. Nata in Russia, vissuta tra la Nigeria e l’Italia,è un’imprenditrice che ha trovato la sue radici a Milano e un lavoro che le ha consentito di aiutare se stessa e gli altri. E come molteoggi davanti bivio famiglia o carriera non ha avuto dubbi, ha scelto di fare la mamma imprenditrice e di creare AfroRicci, uno dei primi brand Made in Italy dedicati alla cura dei capelli afro, e di essere “padrona“ del suo tempo. La sua storia non nasce nel mondo dell’imprenditoria. "Da adolescente - racconta- sono arrivata a Milano che è poi diventata la mia casa, dove sono diventata una cantante professionista ma viaggiavo molto, troppo.