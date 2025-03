Isaechia.it - L’Eredità Vs C’è Posta per Te: ecco chi ha vinto la prima sfida di ascolti

Ieri sera, sabato 8 marzo, è andata in onda la penultima puntata di C’èper Te, il noto people show condotto da Maria De Filippi che cerca di mettere pace tra famiglie e coppie in crisi e che tra meno di due settimane lascerà spazio al serale di Amici 24, in partenza il 22 marzo.Are uno dei programmi di punta della rete ammiraglia Mediaset è stato ieri sera lo speciale decondotto da Marco Liorni a tema Festival di Sanremo. A giocare sono stati: Clementino, il vincitore delle nuove proposte del Festival Settembre, Sabrina Salerno, Nino Frassica e Marcella Bella.Ad animare la serata anche gli altri cantanti che hanno preso parte all’ultima edizione del Festival condotta da Carlo Conti, i quali tramite alcuni video messaggi hanno posto ai concorrenti delle domande proprio sulla canzone che hanno portato in gara.