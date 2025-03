Ilfattoquotidiano.it - “Leoni, tigri ed elefanti via dai circhi entro un anno”: ecco la proposta di legge del M5s

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stop aednei. Incentivi a chi continuerà a esibirsi facendo a meno degli animali. È ladi– ancora una bozza, visionata dall’Adnkronos – che su iniziativa del deputato Alessandro Caramiello il M5S depositerà alla Camera. Il testo – titolato “Introduzione graduale del divieto dell’uso di animali nei, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti nonché disposizioni per la loro riconversione” – ricorda come già molti altri paesi hfatto questa scelta. Un elenco lunghissimo, in Europa e fuori dai confini del Vecchio Continente, a cui il pentastellato vorrebbe aggiungere anche l’Italia.Nella, che prevede 9 articoli, si parte con il riconoscere “la funzione sociale dei, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza la detenzione e l’utilizzo di animali”.