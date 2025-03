Oasport.it - Leonardo Fabbri, che disastro: fuori in qualificazione agli Europei. L’Italia si aggrappa a Weir per il medagliere

Leggi su Oasport.it

è stato clamorosamente eliminato nella gara di getto del pesoIndoor 2025 di atletica, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il toscano si era presentato all’appuntamento forte della miglior prestazione mondiale stagionale (21.95 metri a Lievin), ma l’argento iridato all’aperto e bronzo mondiale in sala non è riuscito a centrare la norma di(21 metri) e non è rientrato tra i migliori otto che oggi pomeriggio si daranno batta per le mede.Il 27enne ha preso la rete al primo tentativo, alla seconda prova si è fermato a 19.72 metri, con il terzo affondo è arrivato corto (poi nullo) ed è stato così estromesso dall’atto conclusivo. Il grande favorito della vigilia, primatista italiano con i 22.98 metri toccati la scorsa estate all’aperto, ha concluso addirittura in dodicesima posizione, litigando con una pedana davvero molto stretta.