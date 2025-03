Liberoquotidiano.it - "Lei è una strega". Carlo umilia Serena e chiude la busta? Clamoroso: cosa è successo subito dopo la puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

A C'è Posta per te va in scena una delle storie più surreali degli ultimi tempi. Nelladi sabato 8 marzo protagonisti, accompagnato in studio dalla madre.scrive a Maria De Filippi per riconciliarsi cone convincerlo a tornare con leiuna separazione. Ma di mezzo ci si mette la madre di lui.quando lo vede afferma: "Se sono qui è per dimostrarti quanto ti amo. Quando ci siamo conosciuti è statoamore. In una coppia è normale litigare, ma se fosse rimasto tutto tra noi, oggi non saremmo in questa situazione. La convivenza con te e tua mamma è stata molto difficile. Voglio che decidi con la tua testa e con il tuo cuore". La sua risposta, quella di, è gelida ma anche molto imbarazzata. "Noi abbiamo avuto diverse rotture in questi due anni, ero pentito di esserci tornato.