Lei è… C’è posta per te Carlo e Serena | cosa è successo dopo l’umiliazione in puntata

L’ultimadi C’èper Te ha regalato una delle storie più controverse della stagione, lasciando il pubblico diviso tra indignazione e incredulità. Protagonisti di questo acceso confronto sono stati, due ex fidanzati con una storia complicata alle spalle e, soprattutto, un terzo incomodo: la madre di lui, Maria Rosaria. Quello che doveva essere un tentativo di riconciliazione si è trasformato in un botta e risal vetriolo, culminato con la chiusura definitiva della busta tra i fischi del pubblico.hanno convissuto per circa due anni nella casa della madre di lui, fino a quando una violenta litigata ha portatoa cacciarla via. Ma la storia non è finita lì. Nonostante la rottura, i due hanno continuato a frequentarsi in segreto.ha rivelato chele ha ripetutamente dichiarato il suo amore, aggiungendo che non potevano tornare ufficialmente insieme perché sua madre non lo avrebbe mai accettato: “Se mia madre lo scoprisse, mi butterebbe fuori di casa”, avrebbe confidato il quarantenne.